Депутат "Согласия" попросит вычеркнуть его из списка кандидатов в ЕП в пользу мэра Риги

РИГА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Депутат Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский, возглавляющий список этой партии на выборах в Европарламент 25 мая, обратится к правлению партии с просьбой отозвать его кандидатуру в связи с готовностью участвовать в этих выборах мэра Риги Нила Ушакова. Об этом Домбровский заявил корреспонденту ТАСС во вторник.

"Я считаю, что Нилу Ушакову необходимо стать первым номером на выборах в Европарламент, - сказал он. - Я в четверг попрошу правление [партии] отозвать мою кандидатуру в связи с готовностью Ушакова [баллотироваться]".

По словам Домбровского, он изначально не планировал участвовать в выборах в ЕП.

"Я изначально не планировал быть кандидатом в Европарламент, - пояснил он. - Я шел на то, чтобы возглавлять правительство Латвии. Я согласился на роль номер один на выборах в Европарламент, во-первых, по причине того, что правительство сформировали, как вы заметили, без нас. Во-вторых, потому что нам необходимо было создать сильную команду с сильным первым номером на выборах в Европарламент, учитывая то, каких кандидатов выдвинули другие партии".

Однако возможное участие в выборах Ушакова эту ситуацию меняет. "Если Нил Ушаков готов пойти первым номером в Европарламент, то, значит, для меня необходимость это делать пропадает, - сказал Домбровский. - Поэтому я остаюсь здесь, продолжаю руководить теневым кабинетом "Согласия" и работать на то, чтобы в конце концов возглавить правительство".

Выдвижение в ЕП

Ранее во вторник мэр Риги Нил Ушаков заявил, что принял решение баллотироваться в Европарламент из-за того, что Сейм (парламент) фактически "объявил войну" жителям латвийской столицы. Он добавил, что это решение не связано с коррупционным скандалом с закупками городского транспорта.

Ранее во вторник фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" попросили включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего зама Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Окончательно кандидатура Ушакова должна быть утверждена на заседании правления партии "Согласие" в четверг. Источник ТАСС, близкий к партии, сообщал, что обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи с скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.