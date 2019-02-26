{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат "Согласия" попросит вычеркнуть его из списка кандидатов в ЕП в пользу мэра Риги

Вячеслав Домбровский считает, что Нилу Ушакову необходимо стать первым номером на выборах в Европарламент

РИГА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Депутат Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский, возглавляющий список этой партии на выборах в Европарламент 25 мая, обратится к правлению партии с просьбой отозвать его кандидатуру в связи с готовностью участвовать в этих выборах мэра Риги Нила Ушакова. Об этом Домбровский заявил корреспонденту ТАСС во вторник.

"Я считаю, что Нилу Ушакову необходимо стать первым номером на выборах в Европарламент, - сказал он. - Я в четверг попрошу правление [партии] отозвать мою кандидатуру в связи с готовностью Ушакова [баллотироваться]".

По словам Домбровского, он изначально не планировал участвовать в выборах в ЕП.

"Я изначально не планировал быть кандидатом в Европарламент, - пояснил он. - Я шел на то, чтобы возглавлять правительство Латвии. Я согласился на роль номер один на выборах в Европарламент, во-первых, по причине того, что правительство сформировали, как вы заметили, без нас. Во-вторых, потому что нам необходимо было создать сильную команду с сильным первым номером на выборах в Европарламент, учитывая то, каких кандидатов выдвинули другие партии".

Однако возможное участие в выборах Ушакова эту ситуацию меняет. "Если Нил Ушаков готов пойти первым номером в Европарламент, то, значит, для меня необходимость это делать пропадает, - сказал Домбровский. - Поэтому я остаюсь здесь, продолжаю руководить теневым кабинетом "Согласия" и работать на то, чтобы в конце концов возглавить правительство".

Выдвижение в ЕП

Ранее во вторник мэр Риги Нил Ушаков заявил, что принял решение баллотироваться в Европарламент из-за того, что Сейм (парламент) фактически "объявил войну" жителям латвийской столицы. Он добавил, что это решение не связано с коррупционным скандалом с закупками городского транспорта.

Ранее во вторник фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" попросили включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего зама Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Окончательно кандидатура Ушакова должна быть утверждена на заседании правления партии "Согласие" в четверг. Источник ТАСС, близкий к партии, сообщал, что обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи с скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.

Теги
Латвия
Хиллари Клинтон считает необходимым провести слушания по докладу спецпрокурора Мюллера
Общественность не осознала до конца масштабы "вмешательства" в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году, заявила экс-госсекретарь Соединенных Штатов
Читать полностью