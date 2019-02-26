В Минске пройдет встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в разгар предвыборной кампании, когда до выборов президента страны остается фактически один месяц. Это обстоятельство серьезно осложняет ведение переговоров по Донбассу. Борьба украинских политических сил за электорат, в том числе самый радикальный, во многом определяет и риторику Киева, и ряд законодательных шагов, которые фактически означают отказ украинского руководства от минского мирного процесса.

Так, недавнее законодательное закрепление в конституции Украины курса в НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров так и назвал - "провокацией, направленной на прямое уничтожение минских договоренностей".

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент [Петр] Порошенко принял закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большие сомнения, хочет ли он выполнять минские договоренности, - сказал Лавров на прошлой неделе на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). - Потому что люди, которые живут на Донбассе... от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО. "Президент Порошенко и его команда не хочет никакого урегулирования, а хочет только нагнетать и обострять обстановку", - подчеркнул глава российского МИД.

О нежелании Киева выполнять минские договоренности свидетельствуют и призывы украинского руководства ввести в Донбасс вооруженные силы ООН. С очередным заявлением на эту тему глава украинского государства Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН, где утверждал, что способствовать установлению мира в Донбассе может только многонациональная миротворческая операция под мандатом Организации Объединенных Наций.

Комментируя это выступление, Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подчеркнул, что ввести в Донбасс вооруженные силы ООН по всему периметру, включая границу с Россией, означает, "по сути дела, оккупировать" регион. "А в минских договоренностях сказано, что граница с Россией переходит под контроль украинского руководства только в самом конце, когда регион получит особый статус, когда там проведут выборы и когда все это будет завершено", - указал глава российского дипведомства.

В угоду радикалам

Заявления, свидетельствующие о нежелании украинской стороны договариваться о мире с провозглашенными республиками Донбасса, звучат в последнее время и непосредственно от представителей Киева в контактной группе.

Так, на прошлой неделе глава украинской делегации в Минске Евгений Марчук вдруг заявил, что в минских переговорах участвуют только Украина, Россия и ОБСЕ, а представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приглашают лишь в том случае, "если есть проблема". На следующий день представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко написала в Facebook, что вообще "никакого прямого диалога с псевдореспубликами не будет".

В ответ на это представитель ЛНР Родион Мирошник напомнил, что украинская сторона участвовала в десятках встреч в Минске, где непосредственно с полпредами республик решалось множество вопросов: обмен военнопленными, разведение сил, введение режима тишины. И именно в диалоге с республиками были парафированы договоры, к примеру, о разведении сил и средств между Украиной и ЛНР и ДНР. "Тогда у них никаких проблем в общении с республиками Донбасса не было", - подчеркнул Мирошник.

По его мнению, все подобные неконструктивные заявления объясняются попыткой действующего президента в преддверии выборов угодить радикально настроенной "партии войны". Ведь именно это "хотят слышать в контексте предвыборной кампании на Украине украинские радикалы, которых откровенно боится Порошенко", считает Мирошник.

Москва последовательно разоблачает политику украинских властей по срыву минских соглашений. Во время недавней встречи Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком российский министр передал ему перечень примеров такого рода действий украинских властей. "К сожалению, реализация минского Комплекса мер упорно срывается нынешними украинскими властями", - отметил он. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что именно "этот комплекс остается безальтернативной основой урегулирования украинского кризиса".