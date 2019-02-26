Эрдоган надеется на изменение отношения США к сделке с Россией по С-400

ТАСС, 27 февраля. Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник выразил надежду на изменение подхода США к закупкам зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV.

"Соответствующие структуры в настоящее время ведут необходимые переговоры и продолжат это делать, включая выступление перед Конгрессом. Я надеюсь, что неверный подход США изменится", - заявил Эрдоган, комментируя возможные санкции с американской стороны в связи с российским контрактом о закупке С-400.

По данным газеты Daily Sabah, представители США и НАТО заявили, что российская система ПВО не может быть интегрирована в систему противоракетной и противовоздушной обороны НАТО. Они отметили, что покупка Турцией у России системы С-400 поставит под угрозу приобретение американских истребителей Lockheed Martin Corp F-35, а также может привести к санкциям со стороны США.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган напомнил, что его страна "имеет право использовать разные системы ПВО", а другие страны "не имеют права критиковать за это" Анкару. По словам турецкого лидера, республика рассчитывает на поставки российских систем ПВО в июле 2019 года.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей F-35.