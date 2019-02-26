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Политический кризис в Венесуэле

В МИД Венесуэлы заявили об элементах для изготовления оружия в грузовиках с гумпомощью

Глава ведомства Хорхе Арреаса также сообщил, что в Восточной Европе закупается оружие для передачи радикальной оппозиции в республике
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Описание
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса
© EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Грузовики с гуманитарной помощью Венесуэле, которую пыталась ввезти в страну оппозиция, использовались для перевозки элементов для изготовления оружия и баррикад. С таким утверждением выступил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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"Когда был проведен осмотр грузовика, оказалось, что в нем была не только еда и лекарства, в нем были также инструменты для сооружения баррикад, ограждения, проволока, гвозди для изготовления оружия, которое использует радикальная оппозиция", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Арреаса также заявил, что грузовики загорелись в результате действий лиц, находившихся на колумбийской стороне. "Агрессия исходила со стороны Колумбия. Я не знаю, были это колумбийцы или венесуэльцы, но они напали на сотрудников правоохранительных органов Венесуэлы", - сказал он.

Для оппозиции закупают оружие

Арреаса также заявил, что власти Венесуэлы располагают информацией о закупках оружия для оппозиции в Восточной Европе. 

"Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чем нам сообщили наши друзья - Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле", - сказал он.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.

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