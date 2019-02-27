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Спор вокруг Курил

Токио выразил протест Москве в связи с визитом российских чиновников на Курилы

В МИД Японии заявили, что это неприемлемо

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ жителей к высокоскоростному интернету. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в МИД Японии.

"Это неприемлемо и противоречит нашей юридической позиции. Мы заявили протест по дипломатическим каналам", - сказали в ведомстве. В нем отметили, что протест был передан Министерству иностранных дел РФ через посольство Японии в Москве.

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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