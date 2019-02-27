NYT: Трамп демонстрирует готовность к смягчению требований США по денуклеаризации КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном демонстрирует готовность Вашингтона смягчить требования, касающиеся отказа Пхеньяна от ядерного арсенала. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник на сайте газеты The New York Times .

Как констатируется в материале, "когда президент Трамп два года назад, перед инаугурацией обещал "решить" северокорейскую проблему, он ясно давал понять, что подразумевает под этим уничтожение ядерного арсенала страны". "Однако перед второй встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президент говорит так, как будто он готов согласиться на гораздо меньшее, по крайней мере, в обозримом будущем", - считают в издании.

Авторы публикации таким образом интерпретируют, в частности, заявление о КНДР, с которым американский лидер выступил на прошлой неделе. Трамп тогда отметил, что "не хочет никого торопить". Он также добавил: "Пока не проводят [в КНДР ядерные и ракетные] испытания, мы довольны". "Даже для некоторых помощников Трампа по национальной безопасности это прозвучало как серьезной шаг назад в важнейший момент", - говорится в статье.

По оценке издания, "Трамп, по всей видимости, решительно настроен изменить отношения" между США и КНДР "и готов для этого сменить цель, которую ставит администрация - с непосредственного отказа Северной Кореи от ядерного арсенала до [введения] ограничений на его объемы и дальность". В числе возможных итогов саммита издание называет приостановку работы КНДР над ядерной программой, заключение мирного договора, который должен формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, а также согласование графика по уничтожению ядерного арсенала Пхеньяна. Кроме того, как отмечается в публикации, стороны ведут консультации относительно "открытия отделений для поддержания связей", что является, "шагом в направлении официального установления дипломатических отношений".

Газета констатирует, что стороны решили провести саммит именно во Вьетнаме, поскольку в это заложен "очевидный символический смысл". Как отмечается в материале, он заключается в том, что "страна, которая некогда воевала с США, смогла обеспечить быстрый рост своей экономики, сохраняя в значительной степени авторитарный режим".

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott.