CBS: комитет СБ ООН по санкциям подготовил доклад об уклонении КНДР от рестрикций

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР подготовил непубличный доклад о том, каким образом Пхеньян уклоняется от международных санкций, введенных против него за развитие ракетной и ядерной программ. Об этом сообщила во вторник телекомпания CBS, ознакомившаяся с 67-страничным черновым вариантом документа.

Как утверждается, КНДР применяет все более современные технологии для того, чтобы обходить санкции, и при этом продолжает зарабатывать деньги от продажи вооружений Сирии. Сообщается, что черновик доклада был подготовлен в конце января, а публичную его версию могут распространить в начале марта после того, как президент США Дональд Трамп вернется из Вьетнама, где у него 27-28 февраля состоится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В отчете, в частности, утверждается, что в конце прошлого года "Сирия являлась одним из самых прибыльных рынков сбыта оружейной продукции и связанных с ней услуг" для КНДР. Что касается использования Пхеньяном современных технологий для уклонения от санкций, в данном случае речь идет о кибератаках. "Кибератаки с привлечением криптовалют предоставляют [Северной Корее] больше способов избегать санкций", - приводит CBS выдержку из доклада.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott.