Трамп пообещал КНДР экономическое процветание в случае денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР в скором времени может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам. Об этом американский лидер написал во вторник в Twitter.

"Вьетнам процветает как немногие страны. КНДР станет такой же [страной] и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории", - написал американский лидер.

В преддверии саммита Трамп также обратился к представителям Демократической партии США с требованием не указывать ему, как вести переговоры с Пхеньяном.

"Демократам следует прекратить говорить о том, как мне следует поступать с Северной Кореей, а вместо - пускай зададут себе вопрос, почему они не сделали "этого" в течение восьми лет администрации [бывшего президента США Барака] Обамы", - написал он в Twitter.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott.