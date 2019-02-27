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Второй саммит США — КНДР

Болтон примет участие в переговорах Трампа с руководством Вьетнама и КНДР

Вторая встреча Ким Чен Ына и Дональдом Трампом пройдет 27-28 февраля

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что примет участие в переговорах президента Дональда Трампа с руководством Вьетнама и КНДР. Об этом политик написал в среду у себя в Twitter.

"Хорошо прибыть в Ханой с Дональдом Трампом для встречи с вьетнамскими и северокорейскими официальными лицами. Нам предстоит многое обсудить в ближайшие два дня", - отметил он.

В среду Трамп встретится с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом и вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

Вторая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott.

Теги
СШАТрамп, ДональдБолтон, ДжонВторой саммит США — КНДР
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