Старейшая гостиница Ханоя встречает лидеров КНДР и США

Все подъезды к гостинице патрулируют местные военнослужащие, сотрудники министерства общественной безопасности Вьетнама, также замечены представители американской секретной службы и северокорейских спецслужб. Дороги, ведущие к Metropole, блокированы бронетранспортерами, бронированными полицейскими машинами.

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. В центральной части Ханоя, где через несколько часов состоится встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, предприняты все возможные меры безопасности. Как ожидается, двусторонние мероприятия пройдут в старейшей гостинице города Metropole, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до пятницы попасть в гостиницу могут только постояльцы, которые должны пройти через рамки металлоискателей, предъявить удостоверения личности, а также документ, подтверждающий проживание в отеле. Однако расположенные неподалеку от гостиницы бутики работают в обычном режиме.

Место непосредственного проведения второго саммита КНДР - США в Ханое держалось в секрете до последнего момента, в отличие от первой встречи Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре в июне 2018 года. Тогда представители Белого дома почти за неделю объявили, что исторические переговоры состоятся в удаленной гостинице Capella, расположенной на небольшом острове Сентоса.

Как объяснил корреспонденту ТАСС источник в комитете по подготовке к нынешнему саммиту, подобная секретность объясняется сложностью в согласовании вопросов обеспечения безопасности. По его словам, "сингапурская гостиница Capella находилась на приличном удалении от посторонних глаз, въезд на территорию был полностью закрыт, а с другой стороны отеля - морское побережье, которое патрулировании корабли ВМС Сингапура". Что же касается ханойских отелей, то большинство пятизвездочных гостиниц расположены в оживленных районах столицы. Поэтому, отметил источник, "необходимо принимать во внимание множество факторов, в том числе передвижение кортежей лидеров, их заезд на территорию Metropole".

Отель, где творится история

Гостиница Metropole была построена в 1901 году. Отель пережил и шикарные приемы французского генерал-губернатора Индокитая, и бомбежки американских Б-52 и "Фантомов". На площади перед ним проходили митинги революционных сил, выступавших за свержение колониального господства Франции во Вьетнаме, отсюда же страна отправляла своих солдат на борьбу с американским империализмом.

В Metropole также останавливался комик Чарли Чаплин с молодой женой, когда они были в свадебном путешествии. Посетила гостиницу и американская кинозвезда Джейн Фонда, поддерживавшая борьбу вьетнамского народа за свободу и независимость. А американский певец Джон Байес однажды под гитару целую ночь пел в бомбоубежище гостиницы, когда над Ханоем кружили американские штурмовики.

Известность гостинице принесла и ее кухня. Шеф-повар Metropole Дидье Карлоу готов предложить своим гостям не только свежие французские булочки, но также любую вьетнамскую лапшу, блинчики "по-сайгонски" и бифштекс из страуса. Карлоу стал первым иностранцем, написавшим книгу о вьетнамской кухне, в которой содержатся более 80 рецептов традиционных блюд.