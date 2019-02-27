СМИ: рабочая группа МИД КНДР провела внутреннюю встречу перед началом саммита в Ханое

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники МИД КНДР перед началом саммита в Ханое провели в среду утром предварительную внутреннюю встречу в отеле Melia Hanoi, который является резиденцией Ким Чен Ына в дни его визита во Вьетнам. Об этом сообщило агентство Yonhap , чей корреспондент находился в группе иностранных журналистов, дежуривших рядом с гостиницей.

Второй саммит США — КНДР. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Отмечается, что на встречу прибыли министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, Ким Хёк Чхоль, который является спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США, и Цой Ган Иль, заместитель директора департамента Северной Америки МИД КНДР. Ли Ён Хо на вопрос журналиста агентства, каким будет результат переговоров между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, односложно ответил "хорошим", пишет Yonhap.

Ранее СМИ КНДР сообщили о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын перед началом саммита с президентом США Дональдом Трампом заслушал доклад рабочей группы МИД, которая занималась проработкой деталей встречи, открывающейся в среду в Ханое. Судя по фотографиям, предоставленным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), на совещании с Ким Чен Ыном присутствовали Ли Ён Хо, замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая курирует в ведомстве вопросы денуклеаризации и отношения с США, а также Ким Хёк Чхоль.

Рабочие группы двух стран в преддверии саммита в Ханое дважды проводили переговоры для проработки деталей встречи на высшем уровне. Спецпредставитель Госдепартамента США Стивен Бигэн 6-8 февраля посещал с этой целью Пхеньян и встречался со своим коллегой из КНДР Ким Хёк Чхолем. Второй раунд переговоров между рабочими группами КНДР и США проходил в столице Вьетнама с 20 февраля.

В Ханое в настоящее время все готово к встрече Ким Чен Ына и Трампа, начало которой ожидается в среду в 18:30 по местному времени (14:30 мск). От нынешнего, второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.