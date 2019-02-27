Встреча лидеров России, Индии и Китая пройдет на одной из многосторонних площадок

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Очередная неформальная встреча лидеров России, Индии и Китая должна пройти в этом году на одной из международных многосторонних площадок. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции после трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая в городе Учжэнь (восточная китайская провинция Чжэцзян).

"Мы согласны с тем, что встреча лидеров имеет большое значение для наших трех стран и предлагаем провести очередную неформальную встречу наших лидеров в удобное время в этом году на площадке многосторонних мероприятий в целях оказания политической поддержки нашему сотрудничеству", - заявил министр.

По словам главы МИД КНР, в ходе состоявшейся в Учжэнь трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая сторонам удалось обменяться мнениями по вопросам сотрудничества трех стран и выйти на взаимопонимание по широкому кругу вопросов. "Мы едины в том, что в настоящее время международная ситуация претерпевает сложные перемены", - сказал министр, указав на то, что сотрудничество России, Индии и Китая "отвечает общим интересам и идет на благо всему миру".

Об инициативе провести неформальную встречу руководителей трех государств на пресс-конференции по итогам встречи также заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ван И также сообщил, что на встрече стороны сошлись во мнении, что необходимо защищать принцип многосторонности и международную систему, где центральную роль играет ООН. "Мы будем и дальше придерживаться принципов невмешательства во внутренние дела. Это имеет важное значение для нынешней ситуации", - заявил министр.

В новость были внесены изменения (08:38 мск) — добавлены цитаты