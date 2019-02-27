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Россия, Индия и Китай могут создать механизм встреч глав оборонных ведомств

Как сообщил глава МИД КНР Ван И, страны намерены укреплять и расширять деловое сотрудничество

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Россия, Индия и Китай рассматривают возможность создания механизма встреч министров обороны трех стран. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции после трехсторонней встречи министров иностранных дел в городе Учжэнь (восточная китайская провинция Чжэцзян).

"Мы согласны с тем, что мы будем дальше укреплять и расширять наше деловое сотрудничество, своевременно рассматривать создание механизма встреч министров обороны в формате Россия - Индия - Китай (РИК)", - заявил дипломат.

По словам министра, на встрече в Учжэне стороны высказались за необходимость борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. "Мы едины в том, что будем серьезно бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, укреплять на практике координацию и сотрудничество, стремиться к устранению почвы для терроризма и экстремизма", - заявил Ван И.

О вероятности создания механизма встреч на пресс-конференции также заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В новость были внесены изменения (08:55 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитайВан И
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