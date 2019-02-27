{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Эрдоган заявил, что никто из венесуэльских чиновников не бежал в Турцию

Ранее о бегстве чиновников заявил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг заявление лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо относительно того, что ряд высокопоставленных венесуэльских чиновников бежали в Турцию из-за политического кризиса. Об этом турецкий лидер сообщил в среду в интервью телеканалу NTV.

"Никто из Венесуэлы не бежал к нам и не укрывался в моей стране. Конечно, Гуайдо не знает Турцию и думает, что это племенное государство. Наше отношение к попыткам переворота совершенно очевидно. Мы его показали 15 июля [2016 года], и тогда [президент Венесуэлы Николас] Мадуро был первым, кто нас поддержал; и мы будем его поддерживать до тех пор, пока он идет по своему пути вместе с народом", - сказал Эрдоган.

 

Теги
Мадуро, НиколасТурцияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеЭрдоган, Реджеп Тайип
СМИ: пакистанские самолеты нанесли удары близ позиций индийской армии
О жертвах и разрушениях на земле не сообщается
Читать полностью