Эрдоган заявил, что никто из венесуэльских чиновников не бежал в Турцию

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг заявление лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо относительно того, что ряд высокопоставленных венесуэльских чиновников бежали в Турцию из-за политического кризиса. Об этом турецкий лидер сообщил в среду в интервью телеканалу NTV.

"Никто из Венесуэлы не бежал к нам и не укрывался в моей стране. Конечно, Гуайдо не знает Турцию и думает, что это племенное государство. Наше отношение к попыткам переворота совершенно очевидно. Мы его показали 15 июля [2016 года], и тогда [президент Венесуэлы Николас] Мадуро был первым, кто нас поддержал; и мы будем его поддерживать до тех пор, пока он идет по своему пути вместе с народом", - сказал Эрдоган.