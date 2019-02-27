Генсек ООН призвал к сдержанности Индию и Пакистан

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень внимательно следит за развитием ситуации, сложившейся между Индией и Пакистаном, и призывает правительства обеих стран проявлять "максимальную сдержанность". Об этом сообщил прессе официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Он [генсек ООН], безусловно, следит за ситуацией очень внимательно и вновь призывает правительство Индии и правительство Пакистана соблюдать максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - цитирует в среду Дюжаррика телеканал NDTV.

Призыв генсека ООН последовал после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла воздушные удары по крупнейшему лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии Mirage 2000 залетели в пакистанское воздушное пространство на 80 км и сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением, полностью его разрушив. В ходе атаки было убито до 300 боевиков. Самолеты ВВС Индии вторглись столь далеко в воздушное пространство соседней страны впервые со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, указывают индийские СМИ.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая взяла на себя ответственность атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке экстремистов.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.