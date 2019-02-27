Китай выступил против военного решения ситуации в Венесуэле

УЧЖЭНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Китай выступает против военного решения сложившейся ситуации в Венесуэле. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции после трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая в городе Учжэнь (восточная китайская провинция Чжэцзян).

"Мы считаем, что проблемы Венесуэлы должны быть урегулированы исключительно венесуэльским народом путем конструктивного диалога, нельзя прибегать к применению силы. Мы выступаем против военного решения этой проблемы", - сказал министр.

Подводя итоги трехсторонней встречи в Учжэне, глава МИД КНР указал на то, что стороны обсудили и пришли к единому мнению по целому ряду других актуальных международных проблем. "Мы пришли к единому мнению, что будем и дальше стремиться к политическому урегулированию горячих проблем исключительно путем инклюзивного диалога, будем поддерживать достижения по политическому урегулированию афганского вопроса, и мы надеемся на новые достижения второго саммита США - КНДР", - сообщил он.