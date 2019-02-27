Источник: Дональд Трамп планирует дать пресс-конференцию по итогам саммита США - КНДР

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует дать пресс-конференцию по итогам второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном перед своим отлетом из Вьетнама. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в местных кругах, ответственный за организацию саммита.

По данным источника, пресс-конференция американского президента должна состояться в гостинице JW Marriott, в которой Трамп остановился на время пребывания во Вьетнаме. В настоящее время в гостинице ведется подготовка к мероприятию.

Дональд Трамп находится с визитом во Вьетнаме, где у него 27-28 февраля пройдет второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным Белого дома, распространенным во вторник, Трамп в среду будет в течение 20 минут общаться с Ким Чен Ыном один на один. Беседа двух лидеров начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск). При этом в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (14:15 мск), а покинет место проведения встречи в 20:35 (16:35 мск).