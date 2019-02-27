СМИ: истребители ВВС Индии перехватили пакистанские самолеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Истребители военно-воздушных сил Индии перехватили по меньшей мере три военных самолета Пакистана в воздушном пространстве северного штата Джамму и Кашмир. Об этом в среду на своем сайте сообщает газета The Times of India.

По информации издания, самолеты ВВС Пакистана попытались вторгнуться в воздушное пространство Индии. В ответ по тревоге в воздух поднялись истребители ВВС Индии. Пакистанские самолеты, количество которых пока не сообщается, были вынуждены вернуться обратно.

Воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым по соображениям безопасности, отменены многие гражданские рейсы, сообщает газета.

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии Mirage 2000 сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.

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