Нетаньяху прибыл в Москву для переговоров с Путиным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву. Самолет главы израильского правительства совершил посадку в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин обсудит в среду с гостем ситуацию в регионе, в том числе в Сирии, а также проблемы двусторонних отношений.

Визит Нетаньяху в РФ станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с Ил-20.

Изначально визит Нетаньяху в РФ планировался на 21 февраля, однако поездка была отложена в связи с политической ситуацией в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут 9 апреля.