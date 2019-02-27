Президент Ирана отклонил отставку главы МИД страны

ТАСС, 27 февраля. Президент Ирана Хасан Роухани не принял в среду отставку главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает агентство IRNA.

"Я прекрасно осведомлен о давлении, которое оказывается на дипломатический аппарат, правительство и даже на президента. Поскольку вы [Зариф] боролись в авангарде противостояния давлению США, я считаю вашу отставку противоречащей интересам страны и не принимаю ее", - цитирует агентство послание Роухани. Президент также напомнил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи "назвал Зарифа честным, смелым и благочестивым" человеком.

Зариф заявил о решении покинуть свой пост в понедельник на своей странице в Instagram. Позднее в интервью газете "Джомхурийе эслами" он указал, что партийная и фракционная борьба станет "смертельным ядом" для внешней политики Ирана. По его словам, внешняя политика должна основываться на национальном доверии, которое требует согласованности и внутреннего консенсуса.

Высказывалось несколько версий по поводу причин принятого главой МИД решения. В частности, агентство Fars сообщало, что Зариф уходит якобы из-за разногласий с канцелярией президента после того, как не был осведомлен о состоявшемся в понедельник визите президента Сирии Башара Асада в Тегеран. В связи с этим глава сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани указал в среду, что "никаких намерений [со стороны администрации] не приглашать главу МИД на встречу не было". Сулеймани считает, что проблема с участием Зарифа в переговорах с Асадом связана с "несогласованностью действий в администрации президента", что "привело к появлению слухов" о причинах решения об отставке.

Зариф занимает пост главы МИД с августа 2013 года. Как сообщали во вторник иранские СМИ, министр уже неоднократно подавал прошения об отставке, но высшее руководство ее не принимало.