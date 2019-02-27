СМИ: индийские ВВС сбили пакистанский истребитель

ТАСС, 27 февраля. Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который, как считают в Нью-Дели, вторгся в индийское воздушное пространство. Об этом сообщает информационное интернет-издание Firstpost.

Индийское агентство ANI отмечает, что пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют. Информация о его состоянии и местонахождении не приводится. Самолет предположительно рухнул на пакистанской территории.

Агентство также информирует, что в Пакистане закрыты пять аэропортов, в том числе в Исламабаде. Все они прекратили обслуживание пассажиров на внутренних и международных рейсах. В свою очередь, индийская компания Vistara сообщила о прекращении полетов в Джамму и Кашмир. Воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым по соображениям безопасности, отменены многие гражданские рейсы.

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС Пакистана сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. Как сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур, индийский пилот взят в плен.

Череда инцидентов произошла на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.

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