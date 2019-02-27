Москва и Дамаск призвали Вашингтон вывести из Сирии незаконно находящиеся там силы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Сирия призывают Соединенные Штаты вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там военные формирования. Об этом сообщается в среду в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

"Призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны", - говорится в заявлении в связи с ситуацией в лагере беженцев "Эр-Рукбан", который расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

Кроме того, в заявлении отмечается, что командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу беженцев из лагеря.

"Командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и аресты", - говорится в документе.

Подконтрольные США боевики в Сирии требуют с беженцев крупные суммы в долларах за выход из лагеря, отмечают Москва и Дамаск.

По данным штабов, подконтрольные США боевики во главе с "Магавир Эс-Саура" насильственно удерживают беженцев, желающих покинуть лагерь, "требуя за выход значительные суммы в долларах США". "Таких денег у беженцев нет", - говорится в заявлении.

РФ и Сирия отмечают, что в "Эр-Рукбане" тяжелая гуманитарная ситуация, в частности, женщины, дети, инвалиды не имеют никакой поддержки. Остается высоким уровень насилия, в том числе и сексуального.

В заявлении напоминается, что правительство Сирии вместе с Центром по примирению враждующих сторон РФ 19 февраля поддерживает работу гуманитарного коридора и пункта пропуска "Джлеб" для выхода сирийских граждан из "Эр- Рукбана". Данная инициатива поддерживается ООН и странами, граничащими с Сирией, прежде всего Иорданией.

Дополнительные автоколонны

Правительство Сирии с 1 марта по согласованию с Россией организует дополнительные автоколонны для выхода беженцев из "Эр-Рукбана".

"Сирийское правительство по согласованию с российской стороной с 1 марта 2019 года дополнительно сформирует гуманитарные автоколонны для добровольного беспрепятственного возвращения жителей лагеря "Эр-Рукбан" к местам постоянного проживания", - указано в заявлении Москвы и Дамаска.

В нем отмечается, что, по данным опроса, проведенного представителями ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца, посетившими лагерь в начале февраля при прибытии туда второго гуманитарного конвоя, 95% беженцев хотят покинуть лагерь, 83% респондентов хотели бы вернуться в места постоянного проживания, при этом 80% из них - на территорию, находящуюся под контролем правительства Сирии. Только 3% хотят вернуться в районы вне контроля сирийских властей, а 17% - не определились.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) — добавлены подробности