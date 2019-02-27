Лавров и глава МИД Индии проводят встречу в формате тет-а-тет

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу в формате тет-а-тет с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

Перед началом встречи министры приняли участие в церемонии совместного фотографирования. Далее переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.

Ранее в среду состоялись консультации глав МИД России, Индии и Китая. Во вторник Лавров провел двусторонние переговоры с главой МИД КНР Ван И.