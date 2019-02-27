СМИ: лидер леворадикальной оппозиции ЮАР пообещал темнокожим избирателям белую прислугу

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер леворадикальной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Джулиус Малема, выступая на митинге в Дурбане, признался, что хочет добиться того, чтобы представители белого меньшинства работали прислугой у темнокожих южноафриканцев, а не наоборот, как это еще часто бывает в сегодняшние дни.

"Я не хочу, чтобы темнокожие работали на белых, я хочу, чтобы вы работали на себя, а белые работали бы на вас. Вот это будет настоящая свобода", - цитирует политика газета The Mercury. По его словам, вскоре после победы БЭС на выборах темнокожим женщинам следует начинать учить своих белых соотечественниц на африканский манер носить детей у себя за спиной в узелках из ткани, поскольку многим из них после этого придется пойти в услужение к новым хозяевам страны. "Мы не призываем убивать белых людей, но хотим, чтобы они стали нашей домашней прислугой", - добавил Малема.

Он заверил своих сторонников, что только его партия способна освободить темнокожих африканцев от экономического неравенства и вернуть им землю, отнятую в эпоху колонизации и апартеида. Белой же элите, лишившейся своих богатств и привилегий, согласно данному плану, не останется ничего, кроме как пойти работать на их хозяйства. "Я с нетерпением жду того дня, когда белый мужчина будет вспахивать трактором ваши фермы", - заявил Малема.

Импровизированный митинг состоялся на выходе из здания районного суда Дурбана. Малема обвиняется в призывах к чернокожим африканцам самовольно занимать земли и начинать вести на них свое хозяйство. Сам же он утверждает, что лишь отстаивает идеалы, когда-то закрепленные в Хартии свободы - программном документе, принятом в 1955 году организациями, боровшимися с режимом апартеида.

В парламенте нынешнего созыва БЭС имеет третью по величине фракцию численностью в 25 из 400 депутатов. Руководство партии обещает, что по итогам запланированных на май выборов, ее представительство будет увеличено по меньшей мере вдвое. По прогнозам исследователей из Института расовых отношений, левые радикалы могут рассчитывать на голоса 10-11% избирателей. На последних общенациональных выборах 2014 года, ставших дебютом БЭС в большой политике ЮАР, они получили 6,35%.