На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Массовая миграция и столкновения на религиозной почве в Индии и Пакистане начались сразу после обретения ими независимости от Великобритании. Счет погибших шел на сотни тысяч.

При этом раздел Британской Индии по религиозному принципу оказался неосуществимым, а регион Джамму и Кашмир, расположенный на границе двух стран, стал для Исламабада и Нью-Дели основной причиной раздора. Большинство населения Кашмира составляли мусульмане, но правитель региона махараджа Хари Сингх, будучи индуистом, отказался от проведения плебисцита и присоединил Джамму вместе с Кашмиром к Индии.

Это привело к войне 1947–1949 годов, окончившейся разделом Кашмира, и двум последующим войнам 1965 и 1971 годов. В конце 1980-х в Кашмире резко активизировалась деятельность террористических организаций, требующих "свободы оккупированного Индией Кашмира" под исламистскими лозунгами. В 1999 году между странами произошел очередной вооруженный конфликт, получивший название "Каргильская война".