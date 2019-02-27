На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Конфликт между двумя ядерными державами обострился до предела. Что к этому привело и какие действия предприняли вооруженные силы Индии и Пакистана — в материале ТАСС.
Какова предыстория конфликта?
Массовая миграция и столкновения на религиозной почве в Индии и Пакистане начались сразу после обретения ими независимости от Великобритании. Счет погибших шел на сотни тысяч.
При этом раздел Британской Индии по религиозному принципу оказался неосуществимым, а регион Джамму и Кашмир, расположенный на границе двух стран, стал для Исламабада и Нью-Дели основной причиной раздора. Большинство населения Кашмира составляли мусульмане, но правитель региона махараджа Хари Сингх, будучи индуистом, отказался от проведения плебисцита и присоединил Джамму вместе с Кашмиром к Индии.
Это привело к войне 1947–1949 годов, окончившейся разделом Кашмира, и двум последующим войнам 1965 и 1971 годов. В конце 1980-х в Кашмире резко активизировалась деятельность террористических организаций, требующих "свободы оккупированного Индией Кашмира" под исламистскими лозунгами. В 1999 году между странами произошел очередной вооруженный конфликт, получивший название "Каргильская война".
Из-за чего он перешел в горячую стадию?
Две страны оказывались на грани войны и в XXI веке, тем не менее до полномасштабных боестолкновений все же не дошло. Однако в феврале 2019 года между Индией и Пакистаном разразился дипломатический кризис. Его причиной стал террористический акт 14 февраля, в ходе которого смертник подорвал автомобиль рядом с военной автоколонной. Погибли 45 человек, а ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), базирующаяся на контролируемой Пакистаном части Кашмира.
Как сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на военные источники, 26 февраля 12 самолетов ВВС Индии Mirage 2000 уничтожили лагерь "Джаиш-е-Мухаммад" на подконтрольной Пакистану территории, сбросив на него бомбы массой 1 тыс. кг.
"Нами были получены достоверные данные о том, что боевики "Джаиш-е-Мухаммад" готовили еще одно нападение с участием террориста-смертника на территории Индии", — заявил заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Как на это ответил Пакистан?
Вскоре после авиаудара на границе началась перестрелка. По данным NDTV, не менее пяти индийских военнослужащих было ранено в ходе обстрелов с пакистанской стороны в штате Джамму и Кашмир к утру 27 февраля.
В тот же день пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, а пилот одного из индийских самолетов взят в плен. Кроме того, самолеты ВВС Пакистана нанесли бомбовые удары близ позиций индийской армии в Кашмире.
Интернет-издание Firstpost сообщило, что индийские ВВС, в свою очередь, сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16. В Исламабаде эту информацию опровергли. "Стоит отметить, что пакистанские F-16 не пострадали, так как сегодня Пакистан не поднимал в воздух F-16", — заявил генерал-майор Асиф Гафур.
Как мир отреагировал на обострение конфликта?
"Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку, и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности", — заявил 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Международное сообщество пристально наблюдает за развитием ситуации. Китайская позиция по данному вопросу остается ясной и четкой. Мы надеемся, что Индия и Пакистан как две важные страны Южной Азии смогут проявить сдержанность", — заявил в тот же день официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы призываем Индию и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации любой ценой. Я также призвал обоих министров... избегать дальнейших военных действий", — говорится в распространенном Госдепартаментом США заявлении главы дипведомства Майкла Помпео.
Стоит ли опасаться ядерного сценария?
Как сообщила газета The Times of India, премьер-министр Пакистана Имран Хан проведет совещание с руководством Национального командного центра, в ведении которого находятся ядерные арсеналы.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константина Кокарева, использование Индией и Пакистаном ядерного оружия на данном этапе исключено.
"Уверен, что этот конфликт на данном этапе его развития, пока стороны выясняют отношения, кто виноват и что делать, не приведет к резкому обострению и тем более к применению столь радикальных мер, как использование ядерного оружия", — сказал Кокарев в беседе с ТАСС.
Ядерные арсеналы как Индии, так и Пакистана, по различным оценкам, колеблются в пределах 90–120 боеголовок.