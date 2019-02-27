Суд Киева назначил лингвистическую экспертизу высказываний Виктора Медведчука

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Решение Шевченковского районного суда Киева назначить лингвистическую экспертизу высказываний председателя политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука свидетельствует о том, что украинские власти продолжают политическое преследование своих оппонентов. С таким заявлением выступила в среду эта партия, комментируя заведенное против их лидера дело о государственной измене.

"Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз минюста Украины и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины должны дать оценку высказываниям Виктора Медведчука, представившего на съезде партии план-концепцию по урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Вышеупомянутые институты подчиняются СБУ и минюсту, а значит, могут использоваться как репрессивные структуры для давления на оппозиционного политического деятеля", - подчеркивается в заявлении партии.

"Такое решение суда свидетельствует о том, что, борясь с Виктором Медведчуком, предложившим реальный и эффективный механизм мирного урегулирования конфликта в Донбассе, власть опустилась до правового беспредела, задействовав все ресурсы репрессивной машины, - говорится в документе. - Власть пытается дискредитировать Виктора Медведчука как политика-прагмата, политика-стратега, имеющего влияние и на Украине, и в России, и в странах Европейского союза".

В "Оппозиционной платформе" также особо отметили, что план, предложенный Медведчуком, полностью соответствует действующей конституции Украины и основан на комплексе мер по выполнению минских соглашений, одобренном главами государств "нормандской четверки" и утвержденном резолюцией Совета Безопасности ООН.

План "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В конце января в Киеве прошел съезд новой оппозиционной партии, получившей название "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она была создана в конце прошлого года путем объединения части бывшего "Оппозиционного блока", партии "За жизнь" и еще ряда оппозиционных политических сил Украины. Выступая на нем, глава политического совета партии Виктор Медведчук представил свой план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины. При этом Медведчук особо подчеркнул, что это предложение не противоречит записанному в конституции унитарному статусу государства. "Мы не говорим о федеративном устройстве. Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона. Это действующая конституция, это мы не хотим изменить, это уже есть", - сказал он.

Тем не менее несколько дней спустя Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука, обвинив его в государственной измене.