Делегация КНДР посетила главную достопримечательность Вьетнама - залив Халонг

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Члены делегации из Пхеньяна, сопровождающие в поездке на саммит КНДР - США лидера страны Ким Чен Ына, посетили в среду северную провинцию Куангнинь, где находится главная туристическая достопримечательность Вьетнама - бухта Халонг, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил ТАСС источник в местных кругах, ответственных за проведение саммита.

По его словам, группа, в состав которой вошли начальник международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён, зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ и начальник отдела финансов ЦК ТПК О Су Ён, утром в среду прибыла в расположенную в 150 км от Ханоя провинцию Куангнинь. Там делегация КНДР провела встречу с руководством региона и совершила морскую прогулку на корабле по заливу.

Делегация также намерена осмотреть находящееся неподалеку в индустриальной зоне провинции вьетнамское автосборочное предприятие VinFast, которое разработало первый в истории Вьетнама национальный автобренд и вскоре начнет серийное производство седанов и внедорожников. Собеседник ТАСС не исключил, что главная задача поездки представителей народно-демократической республики в Куангнинь - подготовка возможного визита на предприятие Ким Чен Ына.

Официальный дружественный визит лидера КНДР во Вьетнам состоится 1-2 марта после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом, который проходит 27-28 февраля.

Ранее источники сообщили ТАСС, что кроме переговоров с генсеком КПВ, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, Ким Чен Ын может посетить ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама.