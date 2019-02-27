Нил Ушаков заявил, что против него ведется кампания, от которой страдает вся Рига

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков убежден, что против него ведется целенаправленная борьба, от которой начинает страдать весь город и его жители. Об этом он заявил в среду в эфире "Латвийского радио", комментируя принятое им накануне решение баллотироваться в Европейский парламент на выборах 25 мая.

"Для очень многих я стал максимально удобным объяснением для всего того, что происходит и не происходит в стране, - сказал он. - Из-за этой борьбы со мной страдает город и страдают рижане". "И когда я говорю, что не держусь за кресло, я говорю еще и о том, что я больше всего держусь за все то, что мы сделали и хотим сделать, - добавил Ушаков. - Команда, которая работает вместе со мной, - это 32 депутата, и я абсолютно уверен, что они этот курс сохранят".

Во вторник Ушаков заявил, что принял решение баллотироваться в Европарламент из-за того, что Сейм (парламент) фактически "объявил войну" жителям латвийской столицы. Он добавил, что это решение не связано с коррупционным скандалом с закупками городского транспорта.

Ранее во вторник фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" попросили включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего заместителя Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский. Окончательно кандидатура Ушакова должна быть утверждена на заседании правления партии "Согласие" в четверг. Источник ТАСС сообщал, что обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.