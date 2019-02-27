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Второй саммит США — КНДР
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Трамп надеется, что Россия, Китай, Южная Корея и Япония помогут денуклеаризации КНДР

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия, Китай, Южная Корея и Япония будут способствовать процессу денуклеаризации КНДР и ее последующему активному экономическому развитию. Об этом американский президент написал в среду на своей странице в Twitter.

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"По поводу всех ошибочных сообщений (догадок) о моих намерениях в отношении КНДР. Ким Чен Ын и я очень постараемся решить что-нибудь по вопросу денуклеаризации, а затем сделать КНДР экономической махиной. Я верю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень в этом полезны", - заявил Трамп в преддверии саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пройдет 27-28 февраля в Ханое.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРоссияКитайРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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