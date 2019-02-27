МИД Индии заявил о потере МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией

ТАСС, 27 февраля. ВВС Индии потеряли один самолет МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией, пилот пропал без вести. Об этом в среду сообщил в Нью-Дели официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Один истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21. В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь, пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", - заявил Кумар.

Дипломат отметил, что действия ВВС Пакистана стали ответом на проведенную во вторник индийской армией контртеррористическую операцию против лагеря боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. "Мы получили свидетельства того, что эти боевики готовились к новым атакам [на индийской территории], и наши силы провели антитеррористическую операцию. На нее этим утром отреагировала пакистанская сторона, применившая ВВС для ударов по военным позициям на индийской территории", - сказал Кумар.

Ранее в среду Пакистан распространил видео, на котором, как утверждает Исламабад, показан допрос взятого в плен пилота ВВС Индии. Человек на видео называет себя индийским пилотом по имени Абхинандан.

Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве.

В новость были внесены изменения (13:40 мск) — расширены цитаты Кумара