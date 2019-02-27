Индия открыла свое воздушное пространство для гражданской авиации

ТАСС, 27 февраля. Аэропорты на севере Индии возобновили работу после отмены запрета на полеты гражданских лайнеров над пограничными штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш и Пенджаб. Об этом в среду сообщило Главное управление индийской гражданской авиации.

Запрет был введен по соображениям безопасности из-за напряженности в отношениях с Пакистаном.

По данным управления, воздушное пространство Пакистана остается закрытым. Его авиационные власти направили всем международным и местным перевозчикам специальное уведомление (NOTAM) о закрытии воздушного пространства. Факт ограничений на полеты также подтвердил в своем Twitter пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA). "Рейсы PIA могут быть затронуты в связи с тем, что воздушное пространство Пакистана закрыто", - сообщила компания.

Ранее пакистанская сторона заявила, что сбила в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве и задержала двух пилотов. В свою очередь, индийские СМИ сообщили, что ВВС Индии в тот же день сбили пакистанский истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Самолет, по их данным, упал на пакистанской территории, пилот катапультировался.

Эти инциденты произошли после того, как ВВС Индии во вторник нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.