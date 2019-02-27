Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Трамп на встрече выразил надежду, что саммит станет успешным.

"Первый саммит был очень удачным. Я был удовлетворен, вы тоже", - указал он. " Надеюсь, что этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым: мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них - это наши отношения. Это действительно хорошо", - отметил Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР - США принесет реальный результат.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли в среду к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоялась первая с июня прошлого года встреча. Лидеры двух государств провели короткую встречу тет-а-тет, после чего отправились на совместный ужин в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.