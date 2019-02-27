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Второй саммит США — КНДР
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое

Оба лидера выразили надежду на успешное проведение саммита США - КНДР
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo/ Evan Vucci

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Трамп на встрече выразил надежду, что саммит станет успешным.

"Первый саммит был очень удачным. Я был удовлетворен, вы тоже", - указал он. " Надеюсь, что этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым: мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них - это наши отношения. Это действительно хорошо", - отметил Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР - США принесет реальный результат.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли в среду к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоялась первая с июня прошлого года встреча. Лидеры двух государств провели короткую встречу тет-а-тет, после чего отправились на совместный ужин в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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