Ким Чен Ын заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите КНДР - США

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. КНДР и США совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы, стоящие между двумя государствами. Об этом в среду перед началом второго саммита КНДР - США заявил лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

"Президент [Трамп] проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит принесет реальный результат", - отметил Ким Чен Ын.

Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что второй саммит "будет очень успешным". Он назвал Ким Чен Ына "великим лидером".

В старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в среду начался второй в истории саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В отличие от Сингапура в этот раз саммит проходит два дня - 27 и 28 февраля. В среду лидеры двух государств провели короткую встречу тет-а-тет и направились на совместный ужин в расширенном составе.