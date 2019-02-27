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Второй саммит США — КНДР
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Ким Чен Ын заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите КНДР - США

Лидер КНДР выразил уверенность, что этот саммит "принесет реальный результат"
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo/ Evan Vucci

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. КНДР и США совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы, стоящие между двумя государствами. Об этом в среду перед началом второго саммита КНДР - США заявил лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

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"Президент [Трамп] проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит принесет реальный результат", - отметил Ким Чен Ын.

Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что второй саммит "будет очень успешным". Он назвал Ким Чен Ына "великим лидером".

В старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в среду начался второй в истории саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В отличие от Сингапура в этот раз саммит проходит два дня - 27 и 28 февраля. В среду лидеры двух государств провели короткую встречу тет-а-тет и направились на совместный ужин в расширенном составе.

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СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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