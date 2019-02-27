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Второй саммит США — КНДР
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Трамп назвал Ким Чен Ына "великим лидером"

Американский президент также выразил уверенность в успешном проведении саммита США и КНДР
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo/ Evan Vucci

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/.  Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном назвал его "великим лидером", передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

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Американский президент также выразил уверенность, что второй саммит США - КНДР "будет очень успешным".

"Председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын - великий лидер", - заявил он в среду перед началом второго саммита США - КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли в среду к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоялась первая с июня прошлого года встреча.

Ожидается, что лидеры двух государств здесь проведут короткую встречу тет-а-тет, после чего примут участие в совместном ужине в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

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КНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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