СМИ: умер экс-президент Сейшел Франс Альбер Рене

ТАСС, 27 февраля. Бывший президент Республики Сейшельские Острова Франс Альбер Рене, находившийся во главе этого государства на протяжении 27 лет, умер в среду в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Сейшельское информационное агентство.

По его данным, Рене умер в одной из больниц Сейшел.

Как сообщает агентство Reuters, 12 февраля он был госпитализирован из-за заболевания, информация о котором не приводится.

Франс Альбер Рене активно участвовал в политической жизни Сейшел с 1960-х годов. После провозглашения в 1976 году независимости Сейшельских Островов от Великобритании он входил в правительство, а в 1977 году стал президентом в результате бескровного переворота. В отставку Рене ушел в феврале 2004 года.

Под руководством Франса Альбера Рене и его партии Прогрессивный фронт народа Сейшел государство добилось едва ли не самого высокого в Африке уровня жизни и лучшей системы социального обеспечения.