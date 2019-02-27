Источник: послы ЕС согласовали продление санкций в отношении Януковича и его окружения

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали в среду продление на один год индивидуальных санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Послы согласовали продление санкций в отношении Януковича и его окружения еще на один год", - сказал он.

По словам дипломата, ожидается, что черный список будет незначительно изменен. "Это решение будет утверждено, как ожидается, на следующей неделе, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - добавил он.

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов черного списка. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.