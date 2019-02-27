Россия предложила кандидатуры краткосрочных наблюдателей на выборах на Украине

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия предложила своих кандидатов в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ. Об этом в комментарии корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"Насколько я понимаю, российские власти выдвинули людей для участия в миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ в качестве краткосрочных наблюдателей", - сообщил он, уточнив, что "их около 20".

По словам Раймера, бюро готовит список краткосрочных наблюдателей, "предложенных всеми государствами - участниками ОБСЕ для отправки украинским властям для аккредитации". Пресс-секретарь отметил, что это стандартная процедура согласования кандидатур.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. Во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации, а также лицам, предложенным Россией, быть официальными наблюдателями на выборах в стране. Закон вступит в силу в пятницу.

13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД России тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.

Ранее действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы. Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.