Трамп не исключил возможность подписания мирного договора с КНДР

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР - США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950-1953 годов). Об этом он сказал перед началом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС из медиацентра в Ханое.

"Посмотрим", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейский саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а Дональд Трамп назвал руководителя народно-демократической республики "великим лидером".

Во время Корейской войны США поддерживали Южную Корею, американские военные участвовали в боевых действиях в составе войск ООН, объединявших контингенты 17 стран общей численностью около 1 млн человек и действовавших с санкции СБ ООН (резолюция 84 была принята в отсутствие представителя СССР). Военные действия закончились 27 июля 1953 года заключением соглашения о перемирии (подписали КНДР и коалиция стран ООН во главе с США). Мирный договор между участниками конфликта подписан не был, и формально США остаются в состоянии войны с КНДР. Соединенные Штаты не имеют дипотношений с КНДР, их интересы там представляет Швеция.