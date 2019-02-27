Глава МИД Венесуэлы призвал провести встречу Мадуро и Трампа

ТАСС, 27 февраля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал провести встречу между президентом этой страны Николасом Мадуро и президентом США Дональдом Трампом для урегулирования разногласий. Об этом он заявил в среду, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам главы МИД Венесуэлы, президент Мадуро "открыт для диалога даже с Соединенными Штатами". "Почему бы не [провести] встречу между президентом Трампом и президентом Мадуро?", - цитирует Agence France-Presse слова Арреасы.

Глава венесуэльского МИД 25 февраля высказал мнение, что встреча между президентами - Николасом Мадуро и Дональдом Трампом - способствовала бы урегулированию политического кризиса в Боливарианской Республике. Между тем, 3 февраля Трамп заявил, что несколько месяцев назад отказался от встречи с Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. США ввели санкции против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора этой страны.