Медведчук раскритиковал позицию спецпредставителя США по Украине

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер занял позицию только одной из сторон, поэтому по Донбассу с ним никто не ведет переговоры. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик раскритиковал заявление Волкера о том, что мирный переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе приостановлен по инициативе РФ до окончания президентской кампании на Украине.

"Нельзя говорить о том, что мирный процесс приостановлен, поскольку в Минске постоянно встречаются представители отдельных рабочих групп и Трехсторонней контактной группы, участвуют представители Украины, переговорный процесс продолжается", - сказал Медведчук в эфире канала "112 Украина".

По мнению политика, подобные высказывания Волкера - это своего рода объяснение, почему с ним не хотят разговаривать. "Господин Волкер здесь попутал - это с ним никто не ведет переговоры с учетом того, как он относится к переговорному процессу", - заявил Медведчук.

Он напомнил, что Волкер был уполномочен Госдепом США для переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым для проведения мирных планов и урегулирования по Донбассу. "Однако последняя встреча, которая имела место между ними, была в январе прошлого года. И дальше этот процесс не продолжается с учетом личной позиции господина Волкера, который принял одну сторону в переговорном процессе, ее пламенно и последовательно отстаивает", - отметил политик.

Медведчук считает, что такая позиция Волкера не способствует нормализации переговорного процесса. "Поэтому когда он [Волкер] говорит об этом, он ищет причины, чтобы оправдать, почему он не участвует в переговорном процессе. Я думаю, что в основе любых переговоров лежит политическая воля тех сторон, которые должны участвовать в этих переговорах. Если политическая воля есть, они могут продолжаться. А подобные высказывания господина Волкера - это своего рода объяснение, почему он бездействует или, если быть точным, почему с ним на эту тему [мирного урегулирования на Украине] не хотят разговаривать", - сказал Медведчук.