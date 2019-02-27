Эрдоган принял Джареда Кушнера в Анкаре

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в среду в Анкаре старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Детали их переговоров не приводятся. Эрдоган заявлял о намерении обсудить с Кушнером вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее на этой неделе советник Трампа провел встречи с лидерами ОАЭ и Омана и обсудил с ними детали плана по ближневосточному урегулированию, в том числе усилия администрации США по разрешению палестино-израильского конфликта.