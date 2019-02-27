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Эрдоган принял Джареда Кушнера в Анкаре

Президент Турции ранее заявил о намерении обсудить со старшим советником президента США вопросы торгово-экономического сотрудничества

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в среду в Анкаре старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Детали их переговоров не приводятся. Эрдоган заявлял о намерении обсудить с Кушнером вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее на этой неделе советник Трампа провел встречи с лидерами ОАЭ и Омана и обсудил с ними детали плана по ближневосточному урегулированию, в том числе усилия администрации США по разрешению палестино-израильского конфликта.

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СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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