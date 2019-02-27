Трамп и Ким Чен Ын завершили в Ханое совместный ужин

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили совместный ужин и разъехались по своим резиденциям. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита в Ханое.

Ужин, на котором присутствовали с американской стороны госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, а с корейской - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо, продолжался около двух часов.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа прошла в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейским саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.