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Второй саммит США — КНДР

Трамп и Ким Чен Ын завершили в Ханое совместный ужин

Ужин продолжался около двух часов

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили совместный ужин и разъехались по своим резиденциям. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра саммита в Ханое.

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Ужин, на котором присутствовали с американской стороны госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, а с корейской - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо, продолжался около двух часов.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа прошла в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейским саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Второй саммит США — КНДР
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