Меркель пообещала Лондону "немного больше времени" на обсуждение Brexit, если потребуется

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным, если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эш-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться", - сказала глава кабмина. При этом, по ее словам, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества. "Сожалеем об этом шаге, но такова реальность", - добавила глава кабмина ФРГ.

До запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза - 29 марта - остается почти месяц, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.

"Мы понимаем, что нуждаемся в общих ответах на вопросы, связанные с изменяющейся геополитической обстановкой, миграцией, цифровыми технологиями и климатом", - продолжала Меркель. "По нашему опыту, Европа может быть эффективной только тогда, когда ФРГ и Франция выступают с общих позиций", - отметила канцлер.

Встреча Меркель и Макрона состоялась на фоне сообщений в СМИ о разногласиях по поводу "Северного потока - 2". Макрон собирался участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 15-17 февраля, однако, по официальной версии, был вынужден отменить поездку на фоне протестов "желтых жилетов". Газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что французский президент отказался именно из-за темы газопровода.