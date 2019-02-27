Киев сорвал или заблокировал работу трех из четырех подгрупп контактной группы

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Представители Киева на минских переговорах сорвали или заблокировали работу трех из четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в среду ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Сегодня заседания в трех рабочих группах из четырех были фактически блокированы или сорваны представителями Киева", - сказал он.

По словам Мирошника, "на представителей Киева в минском переговорном процессе крайне негативное воздействие оказывает предвыборная кампания [на Украине]". В результате давления со стороны администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь выдвинувшего свою кандидатуру на пост главы государства, представители Киева "выдвигают абсурдные требования, задача которых - сорвать ход переговоров".

"В политической рабочей группе представитель Киева заявил, что ему даны установки не рассматривать вопросы повестки, утвержденной контактной группой. Он также заявил, что не может вести переговоры без таблички перед ним. Кроме того, он выдвинул массу предусловий, которые не только не предусмотрены минскими соглашениями, но и противоречат друг другу и международному праву", - рассказал представитель ЛНР.

Он сообщил, что из-за поведения украинских делегатов "представитель ОБСЕ в группе Пьер Морель был вынужден делать замечания и констатировать, что такая позиция Киева ведет в тупик и к срыву переговоров".

"Координатор от ОБСЕ предупредил украинскую сторону о том, что, если и дальше представителем Киева будет употребляться ненормативная лексика, он будет вынужден остановить ход переговоров", - отметил Мирошник. Ранее сегодня о срыве представителями Киева переговоров в гуманитарной подгруппе контактной группы сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

Рабочие подгруппы

В 2015 году в составе контактной группы для интенсификации ее деятельности были созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов минских соглашений: по вопросам безопасности, по политическим вопросам, по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию, а также по экономическим вопросам.

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально- экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.