Генпрокурор Украины сообщил об убытках в миллионы гривен из-за нарушений в оборонпроме

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил факты нарушений среди чиновников при поставках запасных частей для нужд украинской армии, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в миллионы гривен.

"Военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесенные убытки госбюджету в размере 22 млн гривен ($740 тыс. - прим. ТАСС), - сообщил он в среду. - Государственная фискальная служба в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов".

По словам Луценко, следователи находятся "на финишной прямой" и в ближайшее время предъявят обвинения фигурантам соответствующих дел. "Также мы ожидаем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины даст ответ на возможные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", - сказал он, добавив, что считает "неприемлемой и аморальной грубую наживу на этом".

Скандал о поставках запчастей

В понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сами запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными публикации украинских СМИ о том, что с территории России могли осуществляться незаконные поставки продукции двойного назначения.