Литва направила в США заявку на закупку бронированных армейских вездеходов на €142 млн

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Литвы направили в США заявку на приобретение за €142 млн бронированных армейских вездеходов. Об этом в среду сообщило минобороны балтийской республики.

"В рамках мобильного переоснащения своей армии Литва намерена закупить 200 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-terrain Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence", - цитируется в сообщении ведомства замминистра обороны Гедримас Еглинскас.

Переговоры о закупке бронированных вездеходов Вильнюс начал в конце 2017 года после того, как военными был сделан выбор в пользу американской модели. Ее возможности были специально перед этим представлены на полигоне Литовской армии в Гайжюнай. За демонстрацией наблюдали не только военные Литвы, но и представители вооруженных сил восьми стран - членов НАТО и союзников альянса. "Закупаемая техника повысит мобильность, защищенность личного состава и боевую мощь наших вооруженных сил", - считает Еглинскас.

Вездеход L-ATV был разработан компанией Oshkosh Defence в 2011 году.