Пакистан разрешил вылет двух иностранных пассажирских самолетов из аэропорта Карачи

ИСЛАМАБАД, 27 февраля. /ТАСС/. Авиационные службы Пакистана выпустили в среду из аэропорта Карачи два иностранных пассажирских самолета, которые не могли вылететь из-за закрытия воздушного пространства республики. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"В настоящее время дано разрешение на вылет двух самолетов", - сказал собеседник агентства. По его словам, один борт компании Oman Air отправился из Карачи в столицу султаната - город Маскат, еще один самолет авиакомпании Emirates вылетел в Дубай. Оба борта сразу после взлета взяли курс в сторону Аравийского моря и вышли на авиатрассу, ведущую в сторону Омана.

Между тем воздушное пространство над Пакистаном по-прежнему остается закрытым. Ранее авиационные власти страны распространили уведомление NOTAM, согласно которому воздушное пространство может быть закрыто в период до 02:59 мск 28 февраля. Все самолеты, как пассажирские, так и транспортные, чей полет должен был проходить через Пакистан, следуют обходными маршрутами.