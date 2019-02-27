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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Пакистан разрешил вылет двух иностранных пассажирских самолетов из аэропорта Карачи

При этом воздушное пространство над Пакистаном остается закрытым

ИСЛАМАБАД, 27 февраля. /ТАСС/. Авиационные службы Пакистана выпустили в среду из аэропорта Карачи два иностранных пассажирских самолета, которые не могли вылететь из-за закрытия воздушного пространства республики. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе аэропорта.

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"В настоящее время дано разрешение на вылет двух самолетов", - сказал собеседник агентства. По его словам, один борт компании Oman Air отправился из Карачи в столицу султаната - город Маскат, еще один самолет авиакомпании Emirates вылетел в Дубай. Оба борта сразу после взлета взяли курс в сторону Аравийского моря и вышли на авиатрассу, ведущую в сторону Омана.

Между тем воздушное пространство над Пакистаном по-прежнему остается закрытым. Ранее авиационные власти страны распространили уведомление NOTAM, согласно которому воздушное пространство может быть закрыто в период до 02:59 мск 28 февраля. Все самолеты, как пассажирские, так и транспортные, чей полет должен был проходить через Пакистан, следуют обходными маршрутами.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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