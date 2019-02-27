Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Патруль миссии ОБСЕ попали под обстрел украинских силовиков на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно в преддверии заседания контактной группы в Минске проводят вооруженные провокации. "Очередной подобный инцидент произошел 26 февраля в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка), где во время мониторинга по обеспечению возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в нарушение договоренностей о соблюдении режима прекращения огня с направления подконтрольного Вооруженным силам Украины населенного пункта Золотое-4 был произведен обстрел патруля миссии ОБСЕ и работников ремонтной бригады водоканала", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Марочко уточнил, что жертв удалось избежать по счастливой случайности - пули пролетели в нескольких метрах от людей. "Спрятавшись в бронеавтомобиле, патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули район обстрела", - отметил подполковник.

Он подчеркнул, что обстрел произошел, несмотря на предоставленные наблюдателям миссии гарантии безопасности. "Командующий силовой операцией в Донбассе [генерал-лейтенант Сергей] Наев, обещая ввести "режим тишины", отдал указания своему подчиненному [командиру 54-й бригады ВСУ полковнику Алексею] Майстренко на осуществление провокации", - заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.