В британском парламенте начались дебаты перед голосованием по поправкам к биллю о Brexit

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Дебаты вокруг пяти поправок к законопроекту о выходе Великобритании из ЕС начались в среду в Палате общин британского парламента. Обсуждение предшествует голосованию, которое состоится в нижней палате вечером.

Поправки, которые будут вынесены на голосование, отобрал спикер Палаты общин Джон Беркоу. В их числе предложение оппозиционной Лейбористской партии о необходимости обсудить изменения к политической декларации о будущих отношениях Великобритании с ЕС в соответствии с требованиями, ранее изложенными лидером лейбористов Джереми Корбином в письме премьер-министру Терезе Мэй.

Эта поправка предусматривает сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Политические аналитики полагают, что если предложение будет отвергнуто, а именно так, вероятнее всего, и случится, то тогда официальной позицией лейбористов станет поддержка идеи проведения в стране повторного референдума о Brexit.

Другая поправка, вердикт которой вынесут парламентарии, предложена Шотландской национальной партией и исключает любую возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем об условиях Brexit.

Еще одна поправка, автором которой выступила консерватор Кэролайн Спелман, предусматривает, что 28 февраля депутатам будет выделено время для разработки такого законодательства, которое заставило бы правительство провести голосование по отсрочке даты Brexit в случае, если соглашение с ЕС не получит одобрения Палатой общин. Учитывая, что в прошлом месяце подобная же поправка была отвергнута парламентом с перевесом в 23 голоса, высока вероятность, что она вновь не будет принята.

Поправка, внесенная депутатом от Консервативной партии Альберту Коштой, предлагает гарантировать права проживающих на территории Великобритании граждан ЕС с одной стороны и живущих в 27 странах Евросоюза британцев - с другой, даже в том случае, если "развод" произойдет без сделки вовсе. По оценке аналитиков, это предложение должно быть одобрено, учитывая, что его поддерживают депутаты-евроскептики от Консервативной партии и законодатели-лейбористы. Более того, глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон уже заявил о поддержке правительством этой инициативы Кошты.

В фарватере предложений премьера

Наконец, пятая поправка, внесенная лейбористским парламентарием Иветт Купер, содержит в себе фактически те же предложения, с которыми накануне выступила премьер-министр Тереза Мэй в Палате общин. Глава правительства сообщила, что депутаты Палаты общин 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем, но, если законодатели повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта они получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки. Если же они примут решение, исключающее возможность "развода" по жесткому сценарию, тогда 14 марта они смогут проголосовать по теме "короткой и ограниченной по времени отсрочки" переговоров, то есть фактического переноса Brexit а более поздний срок.

По сведениям газеты Daily Mail, правительство готово поддержать поправку Купер. В этом случае, как и в ситуации с уже одобренной кабмином поправкой Кошты, возможен вариант автоматического ее принятия без процедуры голосования.

Ожидается, что голосование начнется после 19:00 по британскому времени (22:00 мск), однако мнения британских политологов в настоящий момент сводятся к тому, что предстоящая процедура не окажет особого влияния на ход процесса Brexit.