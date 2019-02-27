СМИ: Гуайдо перед возвращением в Венесуэлу посетит Бразилию

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, нарушивший судебный запрет на выезд из страны, на этой неделе посетит Бразилию. Об этом сообщила в среду газета El Nacional.

По ее данным, у Гуайдо запланирована встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретили выезжать из страны, 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.